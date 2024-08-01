Шилова (Никифирова) Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1905 ст.
Муж: Шилов Яков Никитович
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1599, стр. 169
Рождение ребёнка
05.11.1906 ст.
Дочь: Шилова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Шилов Яков Никитович
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1643, стр. 143
Рождение ребёнка
09.07.1910 ст.
Дочь: Шилова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шилов Яков Никитович
Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №17, дело №46, стр. 41
Смерть
Неизвестно