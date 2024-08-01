Шилова (Никифирова) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Никифирова) Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1905 ст.

Муж: Шилов Яков Никитович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1599, стр. 169
Рождение ребёнка
05.11.1906 ст.

Дочь: Шилова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Шилов Яков Никитович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №1643, стр. 143
Рождение ребёнка
09.07.1910 ст.

Дочь: Шилова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шилов Яков Никитович

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №17, дело №46, стр. 41
Смерть
Неизвестно

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