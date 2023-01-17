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Петухов Дмитрий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1905 ст.

Дата смерти

13.09.1943

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1905 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
13.09.1943
Клиновое, Харківська область
Военная награда
01.10.1943
Сидоры, Харківська область
Орден Отечественной Войны 1-й степени. В боях с немецко-фашистскими захватчиками 5-7 сентября 1943 года в районе Сидоры лейтенант Петухов проявил исключительный героизм. Являясь парторгом батареи, он... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Татьяна Борисовна

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