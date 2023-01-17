Петухов Дмитрий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1905 ст.
Дата смерти13.09.1943
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1905 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
13.09.1943
Клиновое, Харківська область
Военная награда
01.10.1943
Сидоры, Харківська область
Орден Отечественной Войны 1-й степени. В боях с немецко-фашистскими захватчиками 5-7 сентября 1943 года в районе Сидоры лейтенант Петухов проявил исключительный героизм. Являясь парторгом батареи, он... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно