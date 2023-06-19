Петухова (Судьина) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886
Отец: Судьин Михаил Афанасьев
Мать: Екатерина Филиппова
Бракосочетание
09.08.1904 ст.
Муж: Петухов Яков Павлов
Бракосочетание
09.08.1904 ст.
Муж: Петухов Яков Павлов
Рождение ребёнка
24.10.1905 ст.
Сын: Петухов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.
Сын: Петухов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов
Рождение ребёнка
04.12.1909
Дочь: Петухова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов
Метрической записи не найдено
Рождение ребёнка
16.06.1911
Дочь: Родионова Агриппина Яковлева
Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Дочь: Петухова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов
Смерть
Неизвестно