Петухова (Судьина) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Судьина) Ирина Михайловна

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Место рождения

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886

Отец: Судьин Михаил Афанасьев

Мать: Екатерина Филиппова

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.08.1904 ст.

Муж: Петухов Яков Павлов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.08.1904 ст.

Муж: Петухов Яков Павлов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1905 ст.

Сын: Петухов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Сын: Петухов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.12.1909

Дочь: Петухова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Метрической записи не найдено
Рождение ребёнка
16.06.1911

Дочь: Родионова Агриппина Яковлева

Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов

Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Дочь: Петухова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Петухов Яков Павлов

Жердево, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно