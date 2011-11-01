Дерябина (Жигалкина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1963
Сын: Дерябин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Светлана Николаевна
Смерть
?.11.2011