Дерябина (Жигалкина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерябина (Жигалкина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жигалкин Николай Степанович

Мать: Иноземцева Мария Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1963

Сын: Дерябин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Дерябин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Светлана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
?.11.2011
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