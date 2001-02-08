Дерябин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения01.05.1921
Дата смерти08.02.2001
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1921
Отец: Дерябин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1963
Сын: Дерябин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дерябина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Николаевна
Смерть
08.02.2001