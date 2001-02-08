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Дерябин Николай Иванович

Место рождения

Прасковея, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

01.05.1921

Дата смерти

08.02.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1921

Отец: Дерябин Иван Яковлевич

Мать: Дерябина Мария Васильевна

Прасковея, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.06.1963

Сын: Дерябин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дерябина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Дерябина Татьяна Николаевна

Смерть
08.02.2001
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