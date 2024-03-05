Черных Татьяна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Татьяна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Черных Константин Осипович

Отец ребёнка: Черных Осип Иванович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Черных Алексей Осипович

Отец ребёнка: Черных Осип Иванович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Черных Анна Осиповна

Отец ребёнка: Черных Осип Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Черных Захар Осипович

Отец ребёнка: Черных Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Осип Иванович

Смерть
Неизвестно
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