Черных Татьяна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Черных Константин Осипович
Отец ребёнка: Черных Осип Иванович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Черных Осип Иванович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Черных Анна Осиповна
Отец ребёнка: Черных Осип Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Черных Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Осип Иванович
Смерть
Неизвестно