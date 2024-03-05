Черных Осип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Черных Иван Ильич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Черных Константин Осипович
Мать ребёнка: Черных Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Черных Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Черных Анна Осиповна
Мать ребёнка: Черных Татьяна Захаровна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Черных Татьяна Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черных Татьяна Захаровна
Смерть
Неизвестно