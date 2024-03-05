Черных Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Осип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Черных Иван Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Черных Константин Осипович

Мать ребёнка: Черных Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Черных Алексей Осипович

Мать ребёнка: Черных Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Черных Анна Осиповна

Мать ребёнка: Черных Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Черных Захар Осипович

Мать ребёнка: Черных Татьяна Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных Татьяна Захаровна

Смерть
Неизвестно
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