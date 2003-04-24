Arulo Lembit — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Arulo Lembit

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1916

Дата смерти

24.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1916

Отец: Andresen ← Andrei Julius

Мать: Andresen ← Andrei (Bachholm) Ida-Natalie

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Arulo (Elstruk) Leonie

Рождение ребёнка
14.12.1957

Дочь: (Arulo) Meelike

Мать ребёнка: Arulo (Elstruk) Leonie

Рождение ребёнка
10.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Arulo (Elstruk) Leonie

Смерть
24.04.2003
Похороны
Неизвестно

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