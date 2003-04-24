Arulo Lembit
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1916
Дата смерти24.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Arulo (Elstruk) Leonie
Рождение ребёнка
14.12.1957
Дочь: (Arulo) Meelike
Мать ребёнка: Arulo (Elstruk) Leonie
Рождение ребёнка
10.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Arulo (Elstruk) Leonie
Смерть
24.04.2003
Похороны
Неизвестно