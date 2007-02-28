Arulo (Elstruk) Leonie
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1932
Дата смерти28.02.2007
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Arulo Lembit
Рождение ребёнка
14.12.1957
Дочь: (Arulo) Meelike
Отец ребёнка: Arulo Lembit
Рождение ребёнка
10.08.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Arulo Lembit
Смерть
28.02.2007
Похороны
Неизвестно
Локса, Kuusalu vald, Harju maakond