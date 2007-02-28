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Arulo (Elstruk) Leonie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1932

Дата смерти

28.02.2007

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1932

Отец: Elstruk Joosep

Мать: Elstruk (Tamvelius (Tamvelius / Tamwelius) Olga Aline

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Arulo Lembit

Рождение ребёнка
14.12.1957

Дочь: (Arulo) Meelike

Отец ребёнка: Arulo Lembit

Рождение ребёнка
10.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Arulo Lembit

Смерть
28.02.2007
Похороны
Неизвестно
Локса, Kuusalu vald, Harju maakond

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