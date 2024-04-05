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Фадеев Митрофан Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1816

Отец: Фадеев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1841

Сын: Фадеев Петр Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1843

Дочь: Фадеева Ирина Митрофанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1846

Дочь: Фадеева Марья Митрофанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1849

Сын: Фадеев Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Фадеев Ефим Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1851

Дочь: Фадеева Пелагея Митрофанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1857

Сын: Фадеев Максим Митрофанов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
Большая Косуль, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
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