Фадеев Митрофан Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1816
Отец: Фадеев Ефим
Рождение ребёнка
?.11.1841
Рождение ребёнка
?.11.1843
Дочь: Фадеева Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
?.11.1846
Дочь: Фадеева Марья Митрофанова
Рождение ребёнка
?.05.1849
Сын: Фадеев Михаил Митрофанович
Рождение ребёнка
?.10.1850
Рождение ребёнка
?.06.1851
Дочь: Фадеева Пелагея Митрофанова
Рождение ребёнка
?.09.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Анна Иванова
Смерть
Неизвестно