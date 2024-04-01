Мосеев Косма Крест. Д. Зарослой Мосеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти08.10.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Селезнева Феодора Космина
Мать ребёнка: Мосеева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Сбитнева Анна Космина
Мать ребёнка: Мосеева Ксения Иванова
Рождение ребёнка
19.10.1876
Дочь: Елизавета Космина
Мать ребёнка: Мосеева Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосеева Ксения Иванова
Смерть
08.10.1877
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
52 года