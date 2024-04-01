Мосеев Косма Крест. Д. Зарослой Мосеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосеев Косма Крест. Д. Зарослой Мосеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

08.10.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Селезнева Феодора Космина

Мать ребёнка: Мосеева Ксения Иванова

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Сбитнева Анна Космина

Мать ребёнка: Мосеева Ксения Иванова

Рождение ребёнка
19.10.1876

Дочь: Елизавета Космина

Мать ребёнка: Мосеева Ксения Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосеева Ксения Иванова

Смерть
08.10.1877
Зарослое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
52 года
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