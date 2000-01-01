Попова (Кудрявцева) Варвара
Место рожденияг.Тобольск
Дата рождения1868
Дата смерти14.06.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Тобольск
Бракосочетание
03.07.1887
Муж: не указан
г.Иркутск
Рождение ребёнка
08.06.1888
Дочь: Камкина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Попов Григорий Иванович
г.Иркутск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1938
г.Иркутск