Попова (Кудрявцева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кудрявцева) Варвара

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Место рождения

г.Тобольск

Дата рождения

1868

Дата смерти

14.06.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Тобольск
Бракосочетание
03.07.1887

Муж: не указан

г.Иркутск
Рождение ребёнка
08.06.1888

Дочь: Камкина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Попов Григорий Иванович

г.Иркутск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Григорий Иванович

Смерть
14.06.1938
г.Иркутск
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