Камкина (Попова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камкина (Попова) Нина Григорьевна

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Место рождения

г.Иркутск

Дата рождения

08.06.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1888

Отец: Попов Григорий Иванович

Мать: Попова Варвара

г.Иркутск
Бракосочетание
1904

Муж: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
08.03.1908

Сын: Камкин Ростислав Всеволодович

Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
17.04.1909

Сын: Камкин Святослав Всеволодович

Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Камкин Игорь Всеволодович

Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
10.03.1914

Сын: Камкин Олег Всеволодович

Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
07.02.1917

Дочь: Камкина Галина Всеволодовна

Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
11.11.1919

Дочь: Камкина Татьяна Всеволодовна

Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
1923

Сын: Камкин Мстислав Всеволодович

Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
Рождение ребёнка
04.04.1925

Сын: Камкин Юрий Всеволодович

Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович

г.Иркутск
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