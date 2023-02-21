Камкина (Попова) Нина Григорьевна
Место рожденияг.Иркутск
Дата рождения08.06.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.06.1888
Отец: Попов Григорий Иванович
Мать: Попова Варвара
г.Иркутск
Бракосочетание
1904
г.Иркутск
Рождение ребёнка
08.03.1908
Сын: Камкин Ростислав Всеволодович
Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович
г.Иркутск
Рождение ребёнка
17.04.1909
Сын: Камкин Святослав Всеволодович
Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович
г.Иркутск
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Камкин Игорь Всеволодович
Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович
г.Иркутск
Рождение ребёнка
10.03.1914
Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович
г.Иркутск
Рождение ребёнка
07.02.1917
Дочь: Камкина Галина Всеволодовна
Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович
г.Иркутск
Рождение ребёнка
11.11.1919
Дочь: Камкина Татьяна Всеволодовна
Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович
г.Иркутск
Рождение ребёнка
1923
Сын: Камкин Мстислав Всеволодович
Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович
г.Иркутск
Рождение ребёнка
04.04.1925
Отец ребёнка: Камкин Всеволод Иванович
г.Иркутск