Одинцова Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец: Одинцов Сергей Николаевич, гражданин г.Устьсысольска Северодвинской губ., надсмотрщик почтового телеграфа в Вологде. Мать: Одинцова Ядвига Феофиловна, 18 лет, домохозяйка. (ГАВО, Фонд № Р-1712. ... Показать все
Смерть
Неизвестно