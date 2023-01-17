Одинцова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова Елена Сергеевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отец: Одинцов Сергей Николаевич, гражданин г.Устьсысольска Северодвинской губ., надсмотрщик почтового телеграфа в Вологде. Мать: Одинцова Ядвига Феофиловна, 18 лет, домохозяйка. (ГАВО, Фонд № Р-1712. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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