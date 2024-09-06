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Ворончихин Аристарх Семенович

Место рождения

Ушур, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

06.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1879

Отец: Ворончихин Семён Маркович

Мать: Ворончихина Ксения Ивановна

Ушур, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Ворончихина (Тугбаева) Иустиния Васильевна

Рождение ребёнка
22.10.1907

Сын: Ворончихин Дмитрий Аристархович

Мать ребёнка: Ворончихина (Тугбаева) Иустиния Васильевна

Ушур, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1912

Сын: Ворончихин Яков Аристархович

Мать ребёнка: Ворончихина (Тугбаева) Иустиния Васильевна

Ушур, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ворончихин Петр Аристархович

Мать ребёнка: Ворончихина (Тугбаева) Иустиния Васильевна

Ушур, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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