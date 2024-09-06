Ворончихин Аристарх Семенович
Место рождения
Дата рождения06.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1879
Бракосочетание
19.01.1903
Рождение ребёнка
22.10.1907
Сын: Ворончихин Дмитрий Аристархович
Мать ребёнка: Ворончихина (Тугбаева) Иустиния Васильевна
Рождение ребёнка
21.11.1912
Сын: Ворончихин Яков Аристархович
Мать ребёнка: Ворончихина (Тугбаева) Иустиния Васильевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ворончихин Петр Аристархович
Мать ребёнка: Ворончихина (Тугбаева) Иустиния Васильевна
Смерть
Неизвестно