Колесников Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти18.06.1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Колесников Спиридон Степанович
Рождение ребёнка
18.06.1823
Дочь: Колесникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1824
Сын: Колесников Арефа Иванович
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1833
Сын: Колесников Калистрат Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1849
Сын: Колесников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Параскева Козьмина
Смерть
18.06.1860