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Колесников Иван Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

18.06.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Колесников Спиридон Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1823

Дочь: Колесникова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1824

Сын: Колесников Арефа Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Колесников Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Колесников Калистрат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1849

Сын: Колесников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Параскева Козьмина

Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
18.06.1860
Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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