Колесников Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Колесников Иван Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Архиповна
Рождение ребёнка
15.11.1857
Сын: Колесников Евфимий Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Архиповна
Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.04.1863
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Анастасия Архиповна
Смерть
Неизвестно