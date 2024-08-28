Колесников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Колесников Иван Спиридонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Архиповна

Рождение ребёнка
15.11.1857

Сын: Колесников Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Архиповна

Харьково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.04.1863

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Анастасия Архиповна

Смерть
Неизвестно

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