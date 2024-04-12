(Савушкина) Екатерина Сильвестрова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Савушкин Сильвестр Афанасьев
Мать: Февронья Федорова
Рождение ребёнка
01.11.1877 ст.
Отец ребёнка: Милютин Иван Андреев
Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Милютин Иван Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Милютин Иван Андреев
Смерть
Неизвестно