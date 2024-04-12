(Савушкина) Екатерина Сильвестрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савушкина) Екатерина Сильвестрова

Место рождения

Фирсово, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Савушкин Сильвестр Афанасьев

Мать: Февронья Федорова

Фирсово, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1877 ст.

Сын: Милютин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Милютин Иван Андреев

Братьково, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милютин Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Милютин Иван Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милютин Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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