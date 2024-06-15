Сазонова (Куричкова) Мария Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонова (Куричкова) Мария Ивановна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
08.01.1797

Муж: Сазонов Лукьян Данилович

Рождение ребёнка
20.07.1801

Дочь: (Сазонова) Мария Лукьянова

Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.10.1802

Дочь: (Сазонова) Пелагея Лукьянова

Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
18.03.1806

Дочь: (Сазонова) Матрена Лукьянова

Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1807

Сын: Сазонов Матвей Лукьянов

Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1809

Дочь: (Сазонова) Екатерина Лукьянова

Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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