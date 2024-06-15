Сазонова (Куричкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.01.1797
Рождение ребёнка
20.07.1801
Дочь: (Сазонова) Мария Лукьянова
Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович
Рождение ребёнка
04.10.1802
Дочь: (Сазонова) Пелагея Лукьянова
Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович
Рождение ребёнка
18.03.1806
Дочь: (Сазонова) Матрена Лукьянова
Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович
Рождение ребёнка
03.08.1807
Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович
Рождение ребёнка
16.11.1809
Дочь: (Сазонова) Екатерина Лукьянова
Отец ребёнка: Сазонов Лукьян Данилович
Смерть
Неизвестно