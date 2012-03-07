Новак (Блинова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения03.05.1928
Дата смерти07.03.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1928
Отец: Блинов Пётр
Мать: Блинова -
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1950
Рождение ребёнка
14.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новак Орест Васильевич
Смерть
07.03.2012
Дуброво, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Ногинск-9
Похороны
09.03.2012
Тимохово, Богородский, Московская область
Богородское кладбище