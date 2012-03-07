Новак (Блинова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новак (Блинова) Екатерина Петровна

Место рождения

Храпочевка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

03.05.1928

Дата смерти

07.03.2012

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Муж

Около 1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1928

Отец: Блинов Пётр

Мать: Блинова -

Храпочевка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Стрый, Львівська область
Бракосочетание
До 1950

Муж: Новак Орест Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новак Орест Васильевич

Стрый, Львівська область
Смерть
07.03.2012
Дуброво, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Ногинск-9
Похороны
09.03.2012
Тимохово, Богородский, Московская область
Богородское кладбище

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