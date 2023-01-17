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Логинов Михаил Владимирович

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Место рождения

Середнево, Несвойская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

20.08.1912

Дата смерти

06.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1912

Отец: Логинов Владимир

Мать: не указана

Середнево, Несвойская волость, Вологодский уезд
Военная служба
23.06.1941
Награда
05.06.1943
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Медаль «За отвагу»
Награда
09.12.1944
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
30.08.1946
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Анна Васильевна

Смерть
06.03.1973
Григорьевское, Семенковская волость, Вологодский уезд
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