Логинов Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.08.1912
Дата смерти06.03.1973
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1912
Отец: Логинов Владимир
Мать: не указана
Военная служба
23.06.1941
Награда
05.06.1943
Медаль «За отвагу»
Награда
09.12.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Демобилизация
30.08.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Логинова Анна Васильевна
Смерть
06.03.1973
Григорьевское, Семенковская волость, Вологодский уезд