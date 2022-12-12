Логинова (Шаталова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Шаталова) Анна Васильевна

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Место рождения

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаталов Василий

Мать: не указана

Раздольное, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михаил Владимирович

Смерть
1995
Григорьевское, Семенковская волость, Вологодский уезд
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