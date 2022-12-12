Логинова (Шаталова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаталов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михаил Владимирович
Смерть
1995
Григорьевское, Семенковская волость, Вологодский уезд