Крюкова Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.2006

Сын: Крюков Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Крюков Евгений Викторович

Рождение ребёнка
20.05.2010

Дочь: Крюкова Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: Крюков Евгений Викторович

Рождение ребёнка
16.11.2017

Сын: Крюков Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Крюков Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Евгений Викторович

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