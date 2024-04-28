Крюкова Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.2006
Сын: Крюков Виталий Евгеньевич
Отец ребёнка: Крюков Евгений Викторович
Рождение ребёнка
20.05.2010
Дочь: Крюкова Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Крюков Евгений Викторович
Рождение ребёнка
16.11.2017
Отец ребёнка: Крюков Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно