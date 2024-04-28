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Крюков Евгений Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985

Отец: Крюков Виктор

Мать: Крюкова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
26.09.2006

Сын: Крюков Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Крюкова Любовь

Рождение ребёнка
20.05.2010

Дочь: Крюкова Виктория Евгеньевна

Мать ребёнка: Крюкова Любовь

Рождение ребёнка
16.11.2017

Сын: Крюков Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Крюкова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Любовь

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