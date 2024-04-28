Крюков Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1985
Отец: Крюков Виктор
Рождение ребёнка
26.09.2006
Сын: Крюков Виталий Евгеньевич
Мать ребёнка: Крюкова Любовь
Рождение ребёнка
20.05.2010
Дочь: Крюкова Виктория Евгеньевна
Мать ребёнка: Крюкова Любовь
Рождение ребёнка
16.11.2017
Мать ребёнка: Крюкова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Любовь