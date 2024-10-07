Киселева Екатерина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселева Екатерина Леонтьевна

Киселева Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

18.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Леонтий Фёдорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1890

Муж: Киселев Александр Сергеевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1891

Дочь: (Киселева) Анна Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1892

Дочь: (Киселева) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.08.1894

Дочь: (Киселева) Христина Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1895

Дочь: (Киселева) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1899

Сын: Киселев Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1900

Дочь: (Киселева) Гликерья Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1900

Дочь: (Киселева) Елена Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1901

Дочь: (Киселева) Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
18.03.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
20.03.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.