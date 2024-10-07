Киселева Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти18.03.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Леонтий Фёдорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
29.10.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1891
Дочь: (Киселева) Анна Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
24.11.1892
Дочь: (Киселева) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
03.08.1894
Дочь: (Киселева) Христина Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.11.1895
Дочь: (Киселева) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.05.1899
Сын: Киселев Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1900
Дочь: (Киселева) Гликерья Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
26.05.1900
Дочь: (Киселева) Елена Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
03.11.1901
Дочь: (Киселева) Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Киселев Александр Сергеевич
Смерть
18.03.1904
Похороны
20.03.1904