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- Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773 ст.

Отец: - Степан -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1792 ст.

Сын: Кротов Степан Петрович

Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Дочь: Кротова Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Кротова Парасковья Петровна

Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Дочь: Кротова Степанида Петровна

Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Кротов Феофан Петрович

Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Смерть
Неизвестно
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