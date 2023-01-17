- Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1773 ст.
Отец: - Степан -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1792 ст.
Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич
Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Дочь: Кротова Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Кротова Парасковья Петровна
Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Дочь: Кротова Степанида Петровна
Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Отец ребёнка: Кротов Пётр Прокопьевич
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Смерть
Неизвестно