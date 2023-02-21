Кротов Пётр Прокопьевич
Место рожденияд. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смертиОколо 1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: Кротов Прокопий Иванович
Мать: Змиева Дарья Кузьминична
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
08.12.1792 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Степановна
Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Дочь: Кротова Ульяна Петровна
Мать ребёнка: - Татьяна Степановна
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Кротова Парасковья Петровна
Мать ребёнка: - Татьяна Степановна
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Дочь: Кротова Степанида Петровна
Мать ребёнка: - Татьяна Степановна
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.
Мать ребёнка: - Татьяна Степановна
д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Смерть
Около 1812 ст.