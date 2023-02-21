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Кротов Пётр Прокопьевич

Место рождения

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

Около 1812 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1744 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: Кротов Прокопий Иванович

Мать: Змиева Дарья Кузьминична

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
08.12.1792 ст.

Сын: Кротов Степан Петрович

Мать ребёнка: - Татьяна Степановна

Теплышевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Дочь: Кротова Ульяна Петровна

Мать ребёнка: - Татьяна Степановна

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Кротова Парасковья Петровна

Мать ребёнка: - Татьяна Степановна

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Дочь: Кротова Степанида Петровна

Мать ребёнка: - Татьяна Степановна

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1808 ст.

Сын: Кротов Феофан Петрович

Мать ребёнка: - Татьяна Степановна

д. При селе Быстрице (Орловский уезд, Рыбинская волость)
Смерть
Около 1812 ст.
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