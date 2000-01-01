Токмакова Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мартин Прокофьев
Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Роман Прокофьев
Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елена Прокофьева
Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Прокофьева
Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Устинья Прокофьева
Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно