Токмакова Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова Марфа Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мартин Прокофьев

Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Роман Прокофьев

Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елена Прокофьева

Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Прокофьева

Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Устинья Прокофьева

Отец ребёнка: Токмаков Прокофий Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Прокофий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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