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Мартин Прокофьев
Мартин Прокофьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1837
Пол
Мужской
Отец
Токмаков Прокофий Гаврилов
1818 г.р.
Мать
Токмакова Марфа Алексеева
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец:
Токмаков Прокофий Гаврилов
Мать:
Токмакова Марфа Алексеева
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