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(Малышева) Акулина
(Малышева) Акулина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1763
Пол
Женский
Отец
Малышевъ Лазарь
1726 г.р.
Мать
Малышева Авдотья Обрамова
1729 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Малышевъ Лазарь
Мать:
Малышева Авдотья Обрамова
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