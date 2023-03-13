Малышевъ Лазарь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти25.07.1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Малышевъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Малышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Малышевъ Иванъ
Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Малышевъ Филипъ
Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Шерстнева Агафья
Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Серкова Анна
Мать ребёнка: Малышева Дарья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малышева Дарья Максимова
Смерть
25.07.1785