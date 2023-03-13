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Малышевъ Лазарь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

25.07.1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Малышевъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Малышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Малышевъ Иванъ

Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Малышевъ Филипъ

Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Шерстнева Агафья

Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Малышева Авдотья Обрамова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Серкова Анна

Мать ребёнка: Малышева Дарья Максимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Авдотья Обрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Дарья Максимова

Смерть
25.07.1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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