Василий Ефимович Кулыгин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Кулыгин Ефим Егорович
Мать: Кулыгина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
22.07.1842
Сын: Кулыгин Калистрат Васильевич
Мать ребёнка: Кулыгина Мавра Васильевна
Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулыгина Татьяна
Смерть
Неизвестно