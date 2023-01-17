Василий Ефимович Кулыгин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ефимович Кулыгин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Кулыгин Ефим Егорович

Мать: Кулыгина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
22.07.1842

Сын: Кулыгин Калистрат Васильевич

Мать ребёнка: Кулыгина Мавра Васильевна

Байки, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулыгина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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