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Юдо Кондрат Григорьевич

Место рождения

Карпиловка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Юдо Григорий Демьянович

Мать: ?

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юдо) Агрипина Кондратовна

Мать ребёнка: Юдо Варвара Кондратьевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Юдо Кузьма Кондратиевич

Мать ребёнка: Юдо Варвара Кондратьевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1836

Жена: Юдо Варвара Кондратьевна

Восприемник
11.06.1838
Акулины Игнатовны Ахрамович
Восприемник
11.06.1838
Акулины Игнатовны Ахрамович
Рождение ребёнка
02.09.1839

Сын: Юдо Иван Кондравтьевич

Мать ребёнка: Юдо Варвара Кондратьевна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Восприемник
16.06.1840
Карпиловка, Червенский район, Минская область
Тимофея Адамовича Юдо
Восприемник
16.06.1840
Карпиловка, Червенский район, Минская область
Тимофея Адамовича Юдо
Смерть
Неизвестно

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