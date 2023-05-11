Юдо Кондрат Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Юдо Григорий Демьянович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юдо) Агрипина Кондратовна
Мать ребёнка: Юдо Варвара Кондратьевна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Юдо Варвара Кондратьевна
Бракосочетание
1836
Жена: Юдо Варвара Кондратьевна
Восприемник
11.06.1838
Акулины Игнатовны Ахрамович
Восприемник
11.06.1838
Акулины Игнатовны Ахрамович
Рождение ребёнка
02.09.1839
Мать ребёнка: Юдо Варвара Кондратьевна
Восприемник
16.06.1840
Тимофея Адамовича Юдо
Восприемник
16.06.1840
Тимофея Адамовича Юдо
Смерть
Неизвестно