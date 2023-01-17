Барбулин Яков Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбулин Яков Сергеев

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Место рождения

д. Захаровка (Суборовка)

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Захаровка (Суборовка)
Бракосочетание
15.02.1921

Жена: Барбулина Мария Антонова

Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Захаровка (Суборовка)
Смерть
Неизвестно
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