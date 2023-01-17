Барбулин Яков Сергеев
Место рожденияд. Захаровка (Суборовка)
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Захаровка (Суборовка)
Бракосочетание
15.02.1921
Жена: Барбулина Мария Антонова
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Захаровка (Суборовка)
Смерть
Неизвестно