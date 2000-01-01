Чередов Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Леонтий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Чередов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Чередов Артемий Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Федора Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Чередов Фёдор Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Федора Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Федора Васильевна

Смерть
1804
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