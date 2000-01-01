Чередов Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Чередов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Чередов Артемий Леонтьевич
Мать ребёнка: Чередова Федора Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Чередова Федора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804