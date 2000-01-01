Чередова Федора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Чередов Артемий Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно