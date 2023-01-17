Астанин Игорь Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астанин Игорь Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1969

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садыкова Татьяна Владимировна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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