Астанин Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1969
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садыкова Татьяна Владимировна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно