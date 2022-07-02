Садыкова (Новикова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадыкова (Новикова) Татьяна Владимировна

Садыкова (Новикова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

04.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1969

Отец: Антонов Владимир

Мать: Новикова (Черницова) Галина Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыков Юрий Алимжанович

Рождение ребёнка
02.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Астанин Игорь Борисович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.09.1997

Дочь: Садыкова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Садыков Юрий Алимжанович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.