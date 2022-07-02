Садыкова (Новикова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.12.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Астанин Игорь Борисович
Рождение ребёнка
28.09.1997
Дочь: Садыкова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Садыков Юрий Алимжанович