Орлов Даниил Денисович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти08.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1907
Сын: Орлов Александр Данилович
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Орлова Зинаида Даниловна
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Орлов Иван Данилович
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Орлова Клавдия Даниловна
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна
Рождение ребёнка
18.10.1922
Дочь: Орлова Устинья Даниловна
Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна
Смерть
08.12.1937
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край