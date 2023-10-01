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Орлов Даниил Денисович

Место рождения

Ливенка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

08.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Ливенка, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Орлов Александр Данилович

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна

Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Орлова Зинаида Даниловна

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Орлов Иван Данилович

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Орлова Клавдия Даниловна

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна

Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.10.1922

Дочь: Орлова Устинья Даниловна

Мать ребёнка: Орлова Авдотья Даниловна

Смерть
08.12.1937
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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