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Орлова Авдотья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1907

Сын: Орлов Александр Данилович

Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович

Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Орлова Зинаида Даниловна

Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Орлов Иван Данилович

Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Орлова Клавдия Даниловна

Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович

Листвягово, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.10.1922

Дочь: Орлова Устинья Даниловна

Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович

Смерть
Неизвестно

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