Орлова Авдотья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1907
Сын: Орлов Александр Данилович
Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Орлова Зинаида Даниловна
Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Орлов Иван Данилович
Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Орлова Клавдия Даниловна
Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович
Рождение ребёнка
18.10.1922
Дочь: Орлова Устинья Даниловна
Отец ребёнка: Орлов Даниил Денисович
Смерть
Неизвестно