Огнёв Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнёв Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1919

Дочь: Татарникова Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Огнёва Прасковья Прокопьевна

Пороги, Тулунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огнёв Иннокентий Андреевич

Мать ребёнка: Огнёва Прасковья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнёва Прасковья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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