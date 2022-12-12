Татарникова (Огнёва) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарникова (Огнёва) Лидия Андреевна

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Место рождения

Пороги, Тулунский район, Иркутская область

Дата рождения

28.02.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1919

Отец: Огнёв Андрей Иванович

Мать: Огнёва Прасковья Прокопьевна

Пороги, Тулунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.03.1950

Дочь: Назарова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.06.?

Дочь: Московских Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.08.?

Сын: Татарников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.11.?

Сын: Татарников Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.11.?

Дочь: Ермакова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камышова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Камышов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камышов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татарников Михаил Ильич

Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область
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