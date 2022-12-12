Татарникова (Огнёва) Лидия Андреевна
Место рожденияПороги, Тулунский район, Иркутская область
Дата рождения28.02.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1919
Пороги, Тулунский район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.03.1950
Дочь: Назарова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич
Рождение ребёнка
03.06.?
Дочь: Московских Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич
Рождение ребёнка
30.08.?
Сын: Татарников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич
Рождение ребёнка
16.11.?
Сын: Татарников Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич
Рождение ребёнка
24.11.?
Дочь: Ермакова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Татарников Михаил Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камышова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Камышов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Братск, город Братск, Иркутская область