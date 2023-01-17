Огнёва Прасковья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнёва Прасковья Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1919

Дочь: Татарникова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Огнёв Андрей Иванович

Пороги, Тулунский район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнёв Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огнёв Иннокентий Андреевич

Отец ребёнка: Огнёв Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Никитаево, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
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