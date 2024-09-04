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Алгазина Устинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Михаил Демидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Алгазина) Лепистимья (Епистимья) Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Алгазина) Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Алгазина) Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шаклина (Алгазина) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Алгазина) Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович

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