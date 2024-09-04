Алгазина Устинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Алгазина) Лепистимья (Епистимья) Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Алгазина) Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Алгазина) Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шаклина (Алгазина) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Алгазина) Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михаил Демидович