Алгазин Леонтий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Леонтий Михайлович

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Андреевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Алгазин Михаил Демидович

Мать: Алгазина Устинья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2019

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