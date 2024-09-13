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Быцко Марья Ефимиевна

Место рождения

Кладьковка, Чернігівська область

Дата рождения

01.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887

Отец: Быцко Ефимий Акакиев

Мать: Татьяна Гаврииловна

Кладьковка, Чернігівська область
Есть МК о рождении
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Савченко Наталия Семёновна

Отец ребёнка: Савченко Семён Ермолаев

Бракосочетание
01.11.1909

Муж: не указан

Борзна, Чернігівська область
Брак с Быцко Марией Ефимовной 1 ноября 1909 года, в г.Борзна, Борзнянского уезда, Полтавской губернии (Черниговской области) https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-K35M
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Савченко Мария Семёновна

Отец ребёнка: Савченко Семён Ермолаев

Рождение ребёнка
1913

Сын: Савченко Павел Семенович

Отец ребёнка: Савченко Семён Ермолаев

Мышкино, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Савченко Николай Семёнович

Отец ребёнка: Савченко Семён Ермолаев

Мышкино, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Информация о рождении взята из пхз книги. Предположительно родился в с. Константиновка, т.к. там учился в школе (в 1941 году был в 6 классе, ему было 15 лет)
Смерть
Неизвестно

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