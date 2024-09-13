Быцко Марья Ефимиевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1887
Отец: Быцко Ефимий Акакиев
Мать: Татьяна Гаврииловна
Есть МК о рождении
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Савченко Наталия Семёновна
Отец ребёнка: Савченко Семён Ермолаев
Бракосочетание
01.11.1909
Муж: не указан
Борзна, Чернігівська область
Брак с Быцко Марией Ефимовной 1 ноября 1909 года, в г.Борзна, Борзнянского уезда, Полтавской губернии (Черниговской области) https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-K35M
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Савченко Мария Семёновна
Отец ребёнка: Савченко Семён Ермолаев
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Савченко Семён Ермолаев
Рождение ребёнка
1926
Сын: Савченко Николай Семёнович
Отец ребёнка: Савченко Семён Ермолаев
Информация о рождении взята из пхз книги. Предположительно родился в с. Константиновка, т.к. там учился в школе (в 1941 году был в 6 классе, ему было 15 лет)
Смерть
Неизвестно