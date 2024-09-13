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Савченко Семён Ермолаев

Место рождения

Салтыкова Девица, Чернігівська область

Дата рождения

17.04.1887

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1887

Отец: Савченко Ермолай Дмитриев

Мать: Гребенкова Мелания Никифорова

Салтыкова Девица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Савченко Наталия Семёновна

Мать ребёнка: Быцко Марья Ефимиевна

Бракосочетание
01.11.1909

Жена: не указана

Борзна, Чернігівська область
Брак с Быцко Марией Ефимовной 1 ноября 1909 года, в г.Борзна, Борзнянского уезда, Полтавской губернии (Черниговской области) https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-K35M
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Савченко Мария Семёновна

Мать ребёнка: Быцко Марья Ефимиевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Савченко Павел Семенович

Мать ребёнка: Быцко Марья Ефимиевна

Мышкино, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Савченко Николай Семёнович

Мать ребёнка: Быцко Марья Ефимиевна

Мышкино, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Информация о рождении взята из пхз книги. Предположительно родился в с. Константиновка, т.к. там учился в школе (в 1941 году был в 6 классе, ему было 15 лет)
Смерть
1973
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

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