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Мочалкина Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалкин Савелий Иванович

Рождение ребёнка
1797 или 1798

Сын: Мочалкин Андрей Савельевич

Отец ребёнка: Мочалкин Савелий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Мочалкин Степан Савельевич

Отец ребёнка: Мочалкин Савелий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Мочалкин Терентий Савельевич

Отец ребёнка: Мочалкин Савелий Иванович

Рождение ребёнка
Около 15.12.1812

Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Анна Савельевна

Отец ребёнка: Мочалкин Савелий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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