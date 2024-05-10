Мочалкина Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797 или 1798
Сын: Мочалкин Андрей Савельевич
Отец ребёнка: Мочалкин Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Мочалкин Степан Савельевич
Отец ребёнка: Мочалкин Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Мочалкин Терентий Савельевич
Отец ребёнка: Мочалкин Савелий Иванович
Рождение ребёнка
Около 15.12.1812
Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Анна Савельевна
Отец ребёнка: Мочалкин Савелий Иванович
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно