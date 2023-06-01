Мочалкин Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиОколо 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Мочалкин Андрей Савельевич
Мать ребёнка: Мочалкина Параскева
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Мочалкин Степан Савельевич
Мать ребёнка: Мочалкина Параскева
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Мочалкин Терентий Савельевич
Мать ребёнка: Мочалкина Параскева
Рождение ребёнка
Около 15.12.1812
Дочь: Мочалкина Анна Савельевна
Мать ребёнка: Мочалкина Параскева
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мочалкина Параскева
Смерть
Около 1816