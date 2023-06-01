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Мочалкин Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Около 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Мочалкин Андрей Савельевич

Мать ребёнка: Мочалкина Параскева

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Мочалкин Степан Савельевич

Мать ребёнка: Мочалкина Параскева

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Мочалкин Терентий Савельевич

Мать ребёнка: Мочалкина Параскева

Рождение ребёнка
Около 15.12.1812

Дочь: Мочалкина Анна Савельевна

Мать ребёнка: Мочалкина Параскева

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалкина Параскева

Смерть
Около 1816