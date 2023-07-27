Икрин Терентий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Икрин Стефан Корнилов
Мать: Икрина Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
14.01.1898
Мать ребёнка: Икрина Марфа Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1898
Сын: Икрин Митрофан Терентьевич
Мать ребёнка: Икрина Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Марфа Петровна
Смерть
После 1898