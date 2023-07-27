Икрин Терентий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Терентий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1898

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Икрин Стефан Корнилов

Мать: Икрина Ксения Алексеева

Рождение ребёнка
14.01.1898

Сын: Икрин Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Икрина Марфа Петровна

Рождение ребёнка
14.01.1898

Сын: Икрин Митрофан Терентьевич

Мать ребёнка: Икрина Марфа Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Марфа Петровна

Смерть
После 1898
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